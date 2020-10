Ar fordiņu ielido grāvī un apmet kūleni

Par vienu no avārijas cēloņiem uzskatāma galvenā ceļa strauja virziena maiņa nepārredzamā vietā. Proti, uzbraucis uzkalniņā, Kārlis novēloti sapratis, ka galvenais ceļš aiziet gandrīz 90 grādu pagriezienā. Viņš griezis stūri, taču bijis jau par vēlu - ģimenes auto Ford S-Max iebraucis aptuveni 4 metrus dziļā grāvī.

FOTO: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

"Ieslīdēja iekšā un pēc tam lēnām apgāzās. Tie krūmi acīmredzot piebremzēja to velšanos," stāsta Kārlis.

Atbildīgā attieksme pret drošības pasākumiem pasargāja vadītāju un pasažieres no nopietnām traumām. Visi mašīnā sēdošie brīdī, kad tā nobrauca no ceļa un apmeta kūleni, bija piesprādzējušies. Visi arī spēja saviem spēkiem izkļūt no spēkrata. Uz avārijas vietu izsauktie mediķi konstatēja, ka neviens uz slimnīcu nav jāved.