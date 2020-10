Covid-19 krīzes pārvarēšanai Eiropas Savienība iedarbinājusi Atveseļošanās mehānismu, no kā arī Latvijai tiks prāva summa – 1,6 miljardi eiro. Ministrijām bija uzdevums iesniegt savu redzējumu, kā jēgpilni ieguldīt šo naudu, lai to vēlāk atpelnītu ar uzviju. Pēc pieteikumiem gan izskatās, ka dažas ministrijas atvilktnē atradušas vecus projektus, notrausušas putekļus un tos iesniegušas. Citas savukārt kafijas biezumos zīlējušas, cik naudas tām vajadzēs investīciju programmām, – tieši tik aptuvenas tās ir. Par to šajā raidījumā.