Latvieti sašņorē policija, jo no viņa mašīnas Vācijā "izripojusi galva"

Saņemot dokumentus no Jāņa, dāņu stāvvietas uzraugi rimušies, taču nu kauja bija jāsāk vēl vienā frontē, jo uz kādas no šosejām atļauto 120 km/h vietā kāds ar Jāņa auto bija braucis ar vismaz 131 km/h. Par to pienākas 20 eiro sods, kas pamazām pieauga līdz 25 eiro, bet tad jau sāka pienākt ierakstītas brīdinājuma vēstules, lai gan no Vācijas atsūtītajā soda kvītī skaidri redzams, ka automašīnas vadītājs, tātad pārkāpējs, nav Jānis.