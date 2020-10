FM: Energoresursu cenu kritums noteica patēriņa cenu samazinājumu

"Pašreiz naftas cenu samazinājumam nav pamata, un, visticamāk, naftas cena līdz ziemai būs stabila un svārstīsies ap 45 ASV dolāriem par barelu. Savukārt pēc tam naftas cenu ietekmēs pasaules valstu ekonomikas atgūšanās temps, it īpaši to valstu, kuras visvairāk patērē naftu, proti, ASV, Ķīna, Indija, Japāna un Eiropas Savienība. Neskatoties uz to, ka kopš marta naftas cena vairāk nekā dubultojās, tā joprojām ir būtiski zemāka par pagājušā gada vidējo līmeni. Tādējādi līdz šā gada beigām degvielas cena Latvijā būs zemāka nekā pērn," atzina ministrijā.