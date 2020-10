Pašmāju elektroniskās mūzikas projekts "Bel Tempo" izdod trešo singlu

"Es, manuprāt, biju diezgan nobriedis bērns saviem gadiem, bet arī ļoti jūtīgs savā komunikācijā,” saka grupas dziedātājs Jūlijs. ”Man vispār patika garas, dziļas sarunas par visādām tēmām, un, ja man kādreiz uzradās simpātijas pret kādu simpātisku meiteni, tad es gribēju iepatikties ar garām sarunām, kuras tajos laikos man notika, tikai runājot pa mājas telefonu, jo man nebija dūšas uzturēt sarunas dzīvē. Man bija bail, godīgi sakot, no apkaunojošām situācijām - ar visām jaunajām emocijām, man bija šausmīgas bailes no noraidījumiem vai sevis pazemošanas, kamēr maniem draugiem, šķiet, bija vienalga par tādām lietām un jau bija tikuši pie savām pirmajām bučām. Es sarakstīju šo dziesmu, lai mēs varētu atcerēties šo piemīlīgo posmu mūsu dzīvē, jo tas ir kaut kas tāds, ko nevajadzētu aizmirst. Atskatoties šķiet, ka tas bija laiks, kad visa pasaule un iespējas bija mūsu rokās."

"Bel Tempo" ir indie/elektronikas mūzikas duets no Rīgas. Pirmsākumos abi mākslinieki iepazinās dziesmu rakstīšanas nometnē "RIGaLIVE". "Bel Tempo" itāļu valodā nozīmē “labs laiks”, to var tulkot arī kā “labi pavadīt laiku” - un tieši to “Bel Tempo” vēlas sniegt saviem klausītājiem: patvērumu no pelēkajām debesīm un peļķēm, no aukstā vēja un īgnām sejām.