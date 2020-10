Uzdodoties par bankas darbiniekiem, krāpnieki no liepājnieces konta nozog 1000 eiro

Šonedēļ Valsts policijā tika saņemta informācija no trīs liepājniecēm, kuras nonākušas saziņā ar krāpniekam. Vienā gadījumā sieviete saņēmusi īsziņu it kā no savas bankas par to, ka viņai ir jāapstiprina maksājums. Sieviete neapjuka un šo darbību neveica. Tāpat kāda liepājniece informēja, ka viņa saņēmusi zvanu it kā no bankas drošības dienesta, taču pēc sarunas sapratusi, ka krāpnieki no viņas centās izvilināt bankas datus, izmantojot attālinātās piekļuves aplikāciju. Arī šajā gadījumā sieviete nenoticēja krāpniekiem un viņiem nekas neizdevās.