Klajā nāk jauna grāmata par pašdisciplīnu

Autors uzskata, ka cilvēki pēc savas dabas padodas vieglākā ceļa vilinājumam. Tas, savukārt, nekādi nav tas ceļš, kas vedīs pie ievērojamiem sasniegumiem. Veidens ir izstrādājis septiņu soļu programmu, ar kuras palīdzību sakārtot dzīvi un plūkt arī pa kādam auglim. Šie soļi nozīmē atteikties no laiskajiem paradumiem, aizstājot tos ar daudz veselīgākām un produktīvākām alternatīvām.

Autors mudina uzņemties atbildību un atmest tendenci meklēt vainīgos. Pārvarēt ieradumus – tas prasa iedvesmu, noturību un sistemātisku pieeju. Grāmata atmasko arī dažu labu neveselīgu aizbildinājumu, ko tik ļoti esam iecienījuši, bet kas mums nemaz nekalpo. Piemēram, “darīšu to tad, kad būs noticis tas un tas...” “Ja vien man līdzās būtu īstais cilvēks...” “Kad aiziešu pensijā...” “Kad bērni būs lieli...”

"Grāmata ir par pašdisciplīnu – spēju rīkoties neatkarīgi no emocionālā, finansiālā vai fiziskā stāvokļa. Šī grāmata nav par to, kā darīt kaut ko grūtākajā iespējamā veidā, bet gan par to, kā izdarīt grūtākās lietas tik ātri, cik vien tas ir iespējams," tā autors. "Izaugsme ir mūžilgs process, un ar labiem darbarīkiem (un praksē pārbaudītiem padomiem) tas būs daudz ražīgāks."