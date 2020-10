Iekštelpās plāno ļaut pulcēties līdz 500, bet ārtelpās - līdz 1000 cilvēkiem

Ņemot vērā to, ka infekcijas izplatības riski ir sasnieguši līmeni līdzīgu, kāds bija pavasarī, ir jāatgriežas pie cilvēku pulcēšanās ierobežojumiem, kādi bija noteikti tajā laikā, proti, kad maksimāli pieļaujamais cilvēku skaits, kas var pulcēties vienlaicīgi iekštelpās, ir 500, bet brīvā dabā - 1000.

Cilvēku skaita ierobežojumus pasākumos un nepieciešamību atrasties tikai sēdvietās, izslēdzot dejošanu vai citas paaugstināta riska aktivitātes, plānots ieviest uz vienu mēnesi - no 12.oktobra līdz 6.novembrim, jo, sākot no divām nedēļām, var sākt novērot efektu no ieviestā pasākuma un mēneša laikā novērtēt tā noturību.