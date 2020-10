Seši mīti par saspiestās dabasgāzes lietošanu transportlīdzekļos

CO2 emisijas notiek, ne tikai pārvietojoties ar automobili, bet arī to ražojot un attiecīgi vēlāk – pārstrādājot. Raugoties no šāda skatupunkta, pasaulē nepastāv "nulles emisiju" transportlīdzekļi. Sabiedrības viedoklim par tās ietekmi uz apkārtējo vidi attīstoties, arī tiek plašāk skatīts jēdziens par automašīnu zaļumu, proti, būtisks nav tikai izplūdes gāzu apjoms vai to neesamība no izpūtēja, bet arī degvielas, kas darbina automašīnu, ieguves avots.