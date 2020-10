Aizritējusi Gobzema organizētā sapulce Esplanādē

Gobzems jau iepriekš bija pavēstījis, ka, ja uz pasākumu ieradīsies tikai 100 cilvēki, viņš aizies no politikas, 1000 cilvēku būtu nepietiekami, lai uzsāktu pārmaiņas, bet 10 tūkstoši nozīmētu pārmaiņas gada laikā. Lai arī netika precizēts, kādas pārmaiņas un kā tieši apmeklētāju daudzums ietekmētu to realizāciju, uz pasākumu bija ieradies tāds skaits cilvēku, kas nedaudz pārsniedza deputāta palikšanai politikā nepieciešamo slieksni, tomēr tālu atpalika no straujām pārmaiņām nepieciešamā daudzuma.