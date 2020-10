Horoskopi visai nedēļai

MEŽĀZIS Būsi praktisks, piezemēts un strādīgs. Šī nedēļa gluži kā radīta, lai tiktu galā ar visiem saimnieciski organizatoriskajiem pienākumiem. Ja situācija to prasīs, bez liekām pārdomām spēsi uzņemties kolektīva līdera lomu, pārņemt vadības grožus kādā jau sāktā projektā. Būtiski neuzkraut sev pārāk lielu pienākumu slogu, jo tas ātri vien ietekmēs pašsajūtu. No darba brīvajā laikā centies atslēgties no visa un izbaudīt otrās pusītes, atvasīšu klātbūtni, mājas atmosfēru.