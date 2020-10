Pūce: Piemaksu piešķiršana Rīgas pagaidu administrācijas biroja darbiniekiem bija pareizs lēmums

Zalpēterei, kura darbu Rīgas pašvaldībā sāka 31.martā, mēnešalga ir noteikta 2353 eiro apmērā pirms nodokļu nomaksas. No 7.aprīļa viņai saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 14.pantu noteikta piemaksa par papildu darbu 30% apmērā no mēnešalgas, jeb 706 eiro mēnesī. Savukārt no 1.jūnija, balstoties uz šī paša likuma 15.pantu, viņai noteikta speciālā piemaksa 70% apmērā no mēnešalgas, jeb 1647 eiro mēnesī.

Dambergam no 13.marta, bet Jentkus no 1.aprīļa tika maksāta piemaksa par darba kvalitāti 40% apmērā no mēnešalgas. Savukārt no 1.jūnija Dambergam un Jentkus tika maksātas speciālās piemaksas 60% apmērā no mēnešalgas.