Analogie eksperimentētāji ar stratēģiju

Alesandro: Esmu kosmosa fans. Mani arī vienmēr interesējis, kādu mūziku mēs spēlētu, ja lidotu kosmosā. Mūzikai kosmosa kuģī būtu jābūt radītai, ietekmējoties no ļoti dažādas stilistikas, jo kosmosa kuģos parasti ir cilvēki no dažādām pasaules vietām. Un tajā pašā laikā tai būtu jābūt mūzikai, kas ir nedaudz abstrakta un pieprasa netipisku spēlēšanas tehniku. Centos iedomāties šo citādāko mūziku un attīstīt šo ideju albuma skaņdarbos. Ārpus mūzikas mani vienmēr fascinējuši astronauti – pionieri, kas pirmie dodas kosmosā, pirmie izkāpj uz Mēness… Šiem cilvēkiem ir ļoti interesanti dzīvesstāsti, jo tajos nemaz nevar būt nekas ikdienišķs. Tā ir piedzīvojumiem pilna dzīve. Tāpēc šis albums bija arī kā veltījums viņiem.

Alesandro: Esam attīstījuši dažas tehnikas, kā saceram mūziku un kā improvizējam. Par to arī pastāstīsim un šo un to nodemonstrēsim. Es personīgi pastāstīšu par intervāliem, jo esmu aizrāvies ar toņkārtām jeb tā dēvēto dodekafonisko konceptu.

Nikolā: Es savukārt pastāstīšu par multimetru jeb spēlēšanu dažādās ritma struktūrās un kā to darīt plūstošā veidā. Pievērsīšos arī fiksētajiem skaņaugstumiem, veidam, kā analizēt un komponēt mūziku, izmantojot konkrētu nošu salikumus. Mazliet tāda mūzikas matemātika, bet ļoti noderīga, jo palīdz atrast jaunas attiecības ar skaņu pasauli vairāk ierasto vietā. Mums pašiem ir ļoti interesanti kombinēt šīs jaunās idejas džezā. Tā ir aizraujoša izpēte. Protams, mūsdienās jauna skaņu pasaule pavērusies arī pateicoties dažādu tehnoloģiju attīstībai, bet mēs ar to pārāk neaizraujamies.

Alesandro: Tā var teikt, bet man personīgi patīk arī elektronika, programmatūra un pedāļi. Taču es domāju, ka “XY Quartet” spēks ir tieši ļoti vienkāršu instrumentu izmantošanā negaidītu rezultātu sasniegšanā. Mērķis ir mijiedarboties savā starpā kā mūziķiem. Kā jau Nikolā minēja, mēdzam izmantot atšķirīgu stratēģiju no vispārīgi pieņemtās, pārāk neiespringstot par to, kas šādā veidā var sanākt. Tā rodas brīva improvizācija.

Nikolā: Tas ir labs jautājums. Mēs tik tiešām esam diezgan unikāli. Protams, Itālijā ir daudz interesantu grupu. Lielākā daļa arvien vairāk izmanto arī elektroniku, kā tu jau minēji. Un man arī nav pret to iebildumu. Galvenais ir jaunu skanējumu un interesantas mūzikas radīšana. Es arī negribētu mūs pieskaitīt kaut kādai jaunajai džeza skatuvei, jo esam tomēr piecdesmitgadnieki! Nesaku, ka jau veci, bet nākam no paaudzes, kurā lielākā daļa mūsu kolēģu spēlē tradicionālo džezu vai arī pievērsušies septiņdesmito gadu frīdžeza vilnim. Mēs cenšamies darīt kaut ko citu, bet, ja salīdzina ar jaunajiem mūziķiem, mums ir ļoti atšķirīgs pieredzes fons. Problēma bieži vien ir ekspektācijās. Mēdzam pārsteigt publiku, jo, ieraugot mūs, viņi sagaida cita veida mūziku. No vecajiem sagaida to, no jaunajiem to. Patiesībā tas tad vairs nav stāsts par radošumu. Radošums ir tad, kad grupai ir atrasts savs ceļš, pa kuru doties un kurš visiem iesaistītajiem šķiet aizraujošs. Un mums tāds ir.