Turpinās būvdarbi uz Vidzemes, Jelgavas un Daugavpils šosejām. Lūk, kas jāņem vērā

- posmā no Raunas līdz Launkalnei ātruma ierobežojums 70 un 50 km/h;

- posmā no Launkalnes līdz Smiltenes–Gulbenes (P27) krustojumam viens luksoforu posms vai satiksmes regulētāji, ātruma ierobežojums 70 un 50 km/h;

- posmā no Jaunlaicenes krustojuma līdz Igaunijas robežai četros posmos satiksmi organizē ar luksoforiem vai ar satiksmes regulētājiem; tur ceļā jāpavada aptuveni pusstundu.

- posmā no Salaspils līdz Ikšķilei noteikts ātruma ierobežojums 70 km/h un pārmaiņus tiek slēgta viena no divām joslām uz katras no brauktuvēm;