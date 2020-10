Visi Skrastiņa spoguļi

Tomēr šķiet, ka šis ir brīdis, kad man jāatkāpjas no recenzijas uzstādījuma. Recenzēt biogrāfiju ir nedaudz muļķīgi, nedaudz smieklīgi un varbūt arī neprātīgi. Varam runāt tikai par to, cik prasmīgi grāmatas autore ir spējusi atrast īstos spoguļus, kas spētu uzrunāt lasītāju. Viss pārējais jau izriet no konkrētā cilvēka mērķtiecīgas virzīšanās uz saviem sapņiem. Esmu uzaugusi ar Kārli no "Rūdolfa mantojuma", Jēkabu no "Rīgas sargiem", raudājusi Dailes teātra krēslā, skatoties uz Makmērfiju, un neviens jaušs vai nejaušs fakts no mana un, domāju, arī daudzu citu jaunās paaudzes cilvēku bērnības aktiera dzīves nespēs runāt spilgtāk par to darbu, ar kādu aktieris savu skatītāju uzrunājis. Es aktiermeistarību nemēru "Spēlmaņu nakts" balvās, un jāsaka vien paldies Līvijai Dūmiņai, kas pirms sešpadsmit gadiem nebaidoties metās upē, kuras virziens tobrīd nebija ne līdz galam zināms, ne paredzams. Laikam būs iepeldējusi Daugavā.