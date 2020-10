Psihiskā saslimšana ģimenē - pacienta radinieka stāsts

Jāsāk ar to, ka diagnoze arī nemaz tik vienkārši ģimenē neienāk, jo ārsts, pirmkārt, cenšas runāt ar pašu pacientu, un tikai aplinkus tu mēģini saprast vai no pusvārdiem saprast, kas ir noticis. Gan pacientam, gan radiniekiem sākumā nav nemaz tik vienkārši saprast un pieņemt, ka ir šādas diagnozes.

Un tālāk jau cilvēki meklē informāciju, ko tas nozīmē, kā jau pie jebkurām saslimšanām, mēģina saprast, vai to var izārstēt, kas ir jādara, lai to darītu. Taču atšķirībā varbūt no parastām vēdergraizēm, kur katrs saprot - ja sāp, tad ir jāārstējas, šeit atpazīt slimību gan pašam pacientam, gan radiniekiem uzreiz nemaz nav tik vienkārši. It sevišķi, ja to cilvēku pazīst jau ļoti sen, daudzas it kā jau pieņemtās rakstura īpašības vienā brīdī izgaismojas, un arī, ja tu neesi speciāli studējis medicīnu un psihiatriju, tad nemaz tās pazīmes nav tik vienkārši ierakstīt noteiktā diagnozē. Droši vien arī pašiem ārstiem, kamēr nav tas pacients kārtīgi iepazīts, atšķirt, kur ir rakstura iezīmes, īpašības un kur ir tieši kaut kādas diagnozes pazīmes.