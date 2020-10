SPKC informē par epidemioloģisko situāciju Latvijā

No jaunajiem saslimušajiem visvairāk ir vecuma grupā no desmit līdz 19 gadiem - 54 gadījumi. Tālāk seko saslimušie vecumā no 30 līdz 39 gadiem - 11 gadījumi, kā arī bērni vecumā līdz deviņiem gadiem - deviņi saslimšanas gadījumi.

Pa septiņiem jauniem saslimšanas gadījumiem ir reģistrēti vecuma grupās no 20 līdz 29 gadiem un starp 70 un vairāk gadus veciem iedzīvotājiem. Pa trim saslimušajiem ir vecuma grupās no 40 līdz 49 gadiem un no 60 līdz 69 gadiem, kā arī viens gadījums reģistrēts pacientam vecumā no 50 līdz 59 gadiem.