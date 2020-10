Pārdošanā nonākusi šarmanta lauku māja Rankas pagastā

"Vecrozu" dzīvojamā māja atrodas pakalnā, no kura paveras neticams panorāmas skats uz 0,5 ha lielu dīķi, pļavām, mežiem un ābeļdārzu. Turpat blakus slejas plaša viesu māja, divstāvu pirts ēka un šķūnis. Patlaban īpašumam tiek meklēti jauni saimnieki.

Zemes īpašums sastāv arī no lauksaimniecības un meža zemes, kas īpašniekam sniegs plašas lietojuma iespējas. Zemes kopējā platība sasniedz 19,2 hektārus, tajā skaitā lauksaimniecībā izmantojamā zeme ir 10,1 hektārs, bet meži - seši hektāri. Iežogotā teritorija ir apmēram viena hektāra platībā.

"Vecrozas" atrodas sešu kilometru attālumā no Jaunpiebalgas, 45 kilometri no Gulbenes, 32 kilometri no Smiltenes, savukārt attālums līdz Rīgai - 135 kilometri.