Pasažieri bez maskām no sabiedriskā transporta tiks izsēdināti, sākot ar otrdienu

Sēdē izskanējusi informācija, ka cilvēki ir informēti par obligāto prasību lietot sejas maskas sabiedriskajā transportā. Kopumā lielākā daļa pasažieru sejas maskas lieto, taču ir arī tādi, kuri to nedara nevis nezināšanas, bet gan savas pārliecības dēļ.

Tādēļ no rītdienas esot jārēķinās ar to, ka par atteikšanos uzlikt masku var izsēdināt no sabiedriskā transporta. "Laiks, kad [par sejas aizsega nelietošanu] tika izteikts tikai brīdinājums, ir beidzies" teica Staķis.