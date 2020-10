PVO noraida "pūļa imunitātes" ideju Covid-19 apkarošanā bez vakcīnas

"Pūļa imunitāte ir koncepts, ko lieto saistībā ar vakcīnām - ka populāciju var pasargāt no konkrēta vīrusa, ja ir sasniegta noteikta vakcinācijas latiņa," preses konferencē paziņoja PVO ģenerāldirektors Tedross Adhanoms Gebreiesuss. "Citiem vārdiem sakot, pūļa imunitāti sasniedz, pasargājot cilvēkus no vīrusa, nevis padarot viņus pret to uzņēmīgus."