Foto: LNB atklāta Borisam Bērziņam veltīta izstāde.

No 8. oktobra Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) 4. stāva mazajā galerijā skatāma izstāde “Boriss Bērziņš. Lapaspuses”. Tā veltīta mākslinieka Borisa Bērziņa (1930–2002) 90. jubilejai un iepazīstina ar neparastiem artefaktiem no viņa apjomīgā mantojuma Latvijas Nacionālā mākslas muzeja (LNMM) krājumā. Aplūko foto no atklāšanas!