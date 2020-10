"Riga IFF" programmā nozīmīgas Lietuvas kinofilmas

"Riga IFF" šogad norisināsies laikā no 15. līdz 25. oktobrim, un liela daļa no filmu programmas būs pieejama gan klātienes seansos, gan tiešsaistē.

Filmā "Neredzamā" režisors Igns Jonīns šoreiz neo-noir estētikā runā par to, kas virmo cilvēka dvēseles dzīlēs. Jons, izbijis dejotājs, izliekas akls, lai piedalītos televīzijas deju konkursā. Šeit viņš satiek savu jauno deju partneri Sauli, un drīz viņi kļūst pat vispopulārāko pāri starp visiem konkursantiem. Tajā pašā laikā no cietuma iznāk Vīts, kurš ieslodzīts par savas sievas Marijas slepkavību. Pārliecināts, ka sievas bijušais mīļākais Jons ir līdzvainojams Marijas nāvē, kaut tam izdevies izvairīties no atbildībasm un ieraudzījis Jonu TV ekrānā, Vīts sāk kalt atriebības plānus. Seko spriedzes pilni notikumi, tiek atmaskota krāpšana, attīstās romantiskas attiecības un atriebība izvēršas vardarbībā. Filma vēsta par neredzamo patiesību – tās pasaulē nekas nav tā, kā pirmajā brīdī šķiet, bet varoņu motīviem un stāsta pavērsieniem ir savi, skatītāja acīm apslēpti iemesli.

Filmas starptautiskā pirmizrāde notika prestižajā Pusanas kino festivālā, to augstu novērtējušas žūrijas arī citos A klases filmu festivālos - Tallinas Black Nights tā ieguva balvu kā Labākā Baltijas filma, un arī Sansebastjanas filmu festivāls to atlasīja izrādīšanai savā programmā. Kā vienu no būtiskākajiem filmas sasniegumiem var minēt to, ka šobrīd tā ir izvēlēta kā viena no pretendentēm uz Eiropas Kino akadēmijas balvu. Arī šai filmai Riga IFF programmā paredzēts tikai viens seanss, 20. oktobrī plkst. 18.00 k/t Splendid Palace.