Latvija iekļauta rezervistu sarakstā WRC posma rīkošanai

Jau ziņots, ka piektdien FIA Pasaules Motosporta padomes apstiprinātajā FIA WRC kalendārā 2021.gadam iekļauts arī Igaunijas rallijs, bet kā viena no sešām rezervistēm posma rīkošanai nosaukta arī Latvija.

"Visa pasaule mācās no tā, kas notiek, arī WRC rīkotāji. Tā šogad bija atteikšanās no posmu rīkošanas, to pārcelšana un atcelšana, kas notika pirmoreiz," WRC posmu rezerves saraksta rīkošanu nākamajam gadam komentē Strokšs.