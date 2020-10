Auers: Pandēmijas ietekmē Latvijai ir reāla iespēja izlīdzināt IKP un algu rādītājus ar Rietumeiropas valstīm

Tomēr, pēc Auera paustā, pašreižējā situācijā Latvija ievērojami iepaliek no citām Rietumeiropas valstīm un, lai gan tikai mazākā mērā, arī no Igaunijas un Lietuvas. "Patlaban pēc IKP rādītājiem mēs diemžēl esam vairāk Balkānu nevis Baltijas valsts," sacīja Auers.

Līdz ar to viņš mudināja raudzīties uz Īrijas piemēru, kur vienas paaudzes laikā panāktā ekonomikas izaugsme ir nodrošinājusi vienus no labākajiem IKP rādītājiem Eiropā. Pēc Auera domām, viens no iemesliem bijis būtiskas investīcijas izglītības un zinātnes sektorā.