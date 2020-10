Aveņsārtā šķirne apvieno visiem garšas baudītājiem un kulināriem 5 zināmās garšas: sāļumu, skābumu, saldumu, rūgtumu un umami garšu. Iespējams, ka mazāk zināmā, no Japānas tradīcijām nākusī, umami garša vēl nav plaši pazīstama – bet īsumā to varētu raksturot kā īpašu sāta, garduma, kā arī patīkamas pēcgaršas sajūtu. Umami, izbaudot kādu ēdienu, liek spriest, ka tas ir patiesi garšīgs un ka no tā esi paēdis. Tādējādi ‘Fujimaru’ tomāts būs gan lielisks garšas pastiprinātājs, gan pašpietiekams kā pamatēdiens gaspačo, salsas un citās tomātu maltītēs.