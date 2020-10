Valdība atbalsta 2021.gada budžeta projektu ar 1,2 miljardu eiro deficītu

Likumprojektā arī paredzēta valsts kapitālsabiedrību dividendēs izmaksājamā daļa. AS "Latvenergo" valsts pamatbudžeta ieņēmumos nākamgad no 2020.gadā gūtās peļņas būs jāieskaita ne mazāk kā 98,24 miljoni eiro, AS "Latvijas valsts meži" - ne mazāk kā 90,49 miljoni eiro, bet AS "Augstsprieguma tīkls" - ne mazāk kā 2,71 miljons eiro.