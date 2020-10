Kā tūrisma aģentūra aizklapēja Natālijas Draudziņas vidusskolu

Dienu iepriekš uzņēmuma sociālo tīklu kontos tika publicētas dažādas bilžu galerijas no uzņēmuma organizētas skolotāju dienas ekskursijas Kurzemē,

Ekskursijas bilžu galerijās kāda interneta lietotāja bērns no NDV jau atpazina jaunāko klašu skolotājus, savukārt Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs piektdien preses konferencē, neminot izglītības iestādes nosaukumu, pastāstīja, ka kādā izglītības iestādē skolotāji bija piedalījušies ekskursijā, kurā pārvietojušies ar autobusu, – ekskursijas laikā un pēc tam no 42 paraugiem vismaz 20 bija pozitīvi.

“Impro ceļojumu” mājas lapā pie ekskursijas apraksta bija norādīts, ka īpašā 1€ cena pieejama “uzrādot izziņu no skolas un ne vairāk kā 5 pieteikumus no vienas skolas skolotājiem”, tā kā varam vien minēt, cik vēl daudzām skolām Covid-19 uzliesmojumus sagādājusi Kurzemes kovidskursija. NDV gadījumā tie ir jau vismaz 29 skolotāji un vēl nav precīzi zināms, cik daudz skolēni un līdz ar to arī viņu vecāki. Un cik vecāku darba kolēģi un pēc tam arī viņu ģimenes. Bet maskas jau neko nepasargā un tām nav nekāda sakara ar rūpēm par cilvēku veselību, tieši otrādi...