Auto lūžņos, bet par OCTA tāpat jāmaksā

"Ja man 3.augustā ir aizliegts braukt, man tā OCTA nav vajadzīga jau no 3.augusta. Bet man pieprasa, ka vajag norakstīt to mašīnu. Labi, es aizgāju norakstīju. Pēc tam man pasaka, ka ir jānoņem no uzskaites tā mašīna un jānodod metāllūžņos. 23.septembrī uztaisīju transportlīdzekļa likvidācijas sertifikātu. Un tikai no 24.datuma man anulēja OCTA. Es gandrīz divus mēnešus zaudēju," raidījumam stāsta Ieva, kas cieta avārijā.