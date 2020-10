Ko gatavo "Veronika virtuvē"?

View this post on Instagram

Raffaello konfektes. Viducī atrodas mandele. Taisīju no kokosrieksta skaidiņām un kondensēto pienu. ❤❤❤🥥🥥🥥🥥 Raffaello ❤❤❤ #enjoy #tastyfood #tasty #instagood #instafood #instablog #instalive #süss #dessert #day #foodblogger #food #foodporn #heart #lecker #latvija #yummy #yummyfood #raffaello #ēdiens #receptes #saldumi #rieksti #mamaleben #рецепты #сладости #еда #кокос #veronikavirtuvē #veronikaļevša Sastāvdaļas: 1. 250 kokosa skaidiņas 2. 150 ml kondensēto pienu 3. Notīrītas mandeles Pagatavošana: 1. Skaidiņas un kondensēto pienu saujaucu kopā, ar karotes palīdzību. 2. Lipināju bumbiņas, viducī liekot mandeles riekstu. Tā lipināšana ir drusku piņķerīga, bet nekas, tik un tā sanāk. Ja nu galīgi nevar, tad var saslapināt plaukstas drusciņ ar ūdeni, bet tikai daudz nevajag. 3. Liku ledusskapī!