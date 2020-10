Jaunais VP priekšnieks sola "veco laiku" beigas un neiecietību pret negodprātīgiem policistiem

Tāpat viņš uzsvēra, ka jāstrādā pie tā, lai VP būtu regulāra un pastiprināta kontrole pār likumsargiem. Šādai kontrolei ir jāsākas jau no policista tiešā priekšnieka līmeņa. "Jāskatās, kā policists dzīvo, kādu auto pārvietojas, kāda ir viņa māja," piebilda Ruks.

"VP koledžā jautājumam par korupcijas riskiem jau sākotnēji jābūt iekļautiem policistu izglītošanā. Jāskaidro konkrēti piemēri no pagātnes un kas par to draud. Izaudzinot policistu no pirmajām dienām, viņš nedomās par koruptīvām izpausmēm," norādīja Ruks.