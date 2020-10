Auto ietriecoties kokā un laternā, Aucē cietusi nepilngadīga pasažiere

Sākotnēja informācija liecina, ka sieviete, vadot "Volvo XC70", novērsās no ceļa, nobrauca no ceļa braucamās daļas, ietriecās apgaismojuma laternā, to nolaužot, un tad ietriecās kokā. Negadījumā traumas guva nepilngadīga pasažiere, kura nogādāta ārstniecības iestādē.