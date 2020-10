Arī Valmieras pilsētas izglītības iestāžu apmeklētājiem jālieto sejas maskas

Viņa skaidroja, ka Valmieras pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs apmeklētājiem sejas maskas nepieciešamas, jo, piemēram, atvedot un aizvedot bērnus no pirmsskolas izglītības iestādes, var veidoties vecāku plūsma, kurā nav iespējama divu metru distances ievērošana, vai uzturēšanās telpā var būt ilgāka par 15 minūtēm. Turklāt izglītības iestādēs nav fiziski atdalošu barjeru, skaidroja Pinne.

No 26.oktobra līdz 30.oktobrim 7.-12.klasē izglītības programmu apguve notiks attālināti. Šie nosacījumi attiecas arī uz speciālo izglītības iestādi Valmieras Gaujas krasta vidusskolu - attīstības centru. Tomēr nosacījums par attālinātām mācībām neattiecas uz profesionālās vidējās izglītības iestādēm - Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolu un Valmieras tehnikumu, tāpēc šo skolu darbu plānots organizēt klātienē, norādīja Pinne.

Viņa piebilda, ka saskaņā ar valdības lēmumu no 17.oktobra līdz 6.novembrim interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības nodarbības notiks attālināti, klātienē tās var īstenot tikai individuāli. Šie nosacījumi attiecas arī uz Valmieras Mūzikas skolas, Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas interešu un profesionālās ievirzes izglītības programmām un Valmieras Jaunatnes centru "Vinda". Šajās iestādēs nodarbības apmeklē bērni un jaunieši no dažādām Valmieras un apkārtējo novadu izglītības iestādēm. Papildu ierobežojumi nosaka, ka nodarbību laikā netiek rīkotas aktivitātes, publiski un privāti pasākumi, kuros piedalās izglītojamie un personas no citas apguves grupas, klases vai kolektīva un nodarbību dalībnieki nedodas uz citu pašvaldību administratīvajām teritorijām.