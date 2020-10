Mediķis: Šobrīd mums ir iespēja sacensties ar Covid-19, neļaujot tam meklēt jaunus saimniekus

Visiem, kas apšauba piesardzības pasākumu nepieciešamību, mediķis skaidroja, ka vīruss ir gudrāks par mums, tas jau ir apsteidzis daudzas lietas pasaulē un arī pie mums. Viņš gan uzsvēra, ka šobrīd mums ir iespēja ar to sacensties.

Mediķis domā, ka Latvijā vēl līdz galam nav "iedzīvojusies" attiecīgā piesardzības kultūra un vienlaikus, iespējams, ne visi ir labi izglītoti. "Protams, ka katrs var paust savu viedokli, bet sabiedrības veselības interesēs mums visiem ir jāievēro to, kas valstī ir pieņemts," viņš uzsvēra.

No slodzes viedokļa viņš mediķu darbu raksturoja kā normālu. "Es domāju, ka tie, kas strādā medicīnā, tie strādā un strādās, un nav nekādu ļoti īpašu pazīmju, kas liecinātu par to, ka cilvēki masveidā pamet darba vietas vai iesniedz atlūgumus," sacīja Višņakovs.

Višņakovs arī skaidroja, ka slimnīcā ir trīs funkcionējoši Covid-19 analīžu pieņemšanas punkti. Ārsts aicināja padomāt, vai tiešām šī analīze ir vajadzīga, vai to iesaka ģimenes ārsts vai to lūdzis speciālists. Viņaprāt, reālā vajadzība pēc testiem šobrīd nav tik liela, cik liels ir to pieprasījums.