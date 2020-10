RFW notiks! Viss, kas tev jāzina par programmu un ierobežojumiem

Riga Fashion Week rudens sesija atšķirsies no visām iepriekšējām sezonām, taču modes nedēļas programma būs ne mazāk piesātināta un daudzveidīga. Dalībnieku vidū ir pazīstami Latvijas modes dizaineri, tostarp bērnu apģērba radītāji. Modes skates norisināsies Hanzas peronā, ievērojot nepieciešamos piesardzības noteikumus.

"Lai nodrošinātu maksimālu drošību RFW apmeklētājiem, starp modes skatēm būs divu stundu pārtraukums. Tas ļaus izvairīties no cilvēku sastrēguma un sniegs laiku telpu vēdināšanai. Ņemot vērā sanitārās normas, mēs nodrošināsim viesiem punktus roku dezinficēšanai un veiksim pasākumus virsmu dezinfekcijai,” stāsta Elena Strahova, Baltijas modes federācijas prezidente.

Vēl viens modes nedēļas jauninājums ir formāts. Tā kā mazāk cilvēku varēs fiziski apmeklēt skates, tiks organizēta tiešsaistes translācija, kas ļaus ikvienam no jebkuras vietas pasaulē iepazīties ar jaunajām Latvijas modes dizaineru kolekcijām.

"Mēs centāmies radīt kaut ko īpašu, jo līdz šim neviens nav izmantojis vintage apģērbu, veidojot RFW tēlu. Pateicoties komandas darbam un talantam, mums ir vintage stāsts, kas izskatās ultramoderns un ļoti stilīgs - rudmataina princese (modele Kristīne, Moon Models) sarežģīta asimetriska griezuma blūzē no dizaineres Annas Ledskalniņas (zīmols Anna Led) 2003. gada kolekcijas šobrīd populārajā koši sarkanajā krāsā uz zila (šī gada krāsas saskaņā ar Pantone) fona,” stāsta Sergejs.

RIGA FASHION WEEK PROGRAMMA

27. oktobris

20.00 — Latvijas modes gada balvas ceremonija 2020, Digital Art House, Skolas iela 2

28. oktobris

16.30 – 18.00 — Grieta & Nela Gems studijas atklāšana, Avotu iela 1

18.00 — Filmas “Helmut Newton: The Bad and the Beautiful” (“Helmūts Ņūtons: Piedauzīgais skaistums”) demonstrēšana, Splendid Palace, Elizabetes iela 61

19.30 – 20.30 — Ameri (Latvija), Dzirnavu iela 84

20.30 – Soyka Secret Garden Studio prezentācija (Latvija), Antonijas iela 22-1

29. oktobris

16.00 – 18.00 — BOLD x Baltic Fashion — Baltijas dizaineru prezentācija, Meeting Point, Galerija Cents, 4. stāvs, Audēju iela 16

18.00 – Bērnu mode: Baronessa (Latvija), RFW zāle

20.00 – Natalija Jansone (Latvija), RFW zāle

22.00 – Katya Katya London (Latvija), RFW zāle

30. oktobris

16.00 – One Wolf (Latvija), One Wolf Boutique, Laipu iela 2/4

18.00 – Bērnu mode: Rock and Mouse (Latvija), RFW zāle

19.45 – Selina Keer (Latvija), RFW zāle

21.30 – Iveta Vecmane (Latvija), RFW zāle

23.00 – Volga Vintage, (Latvija), RFW zāle

31. oktobris

12.00 – Bērnu mode: Aristocrat Kids (Latvija), RFW zāle

14.00 – Collected Story (Latvija), RFW zāle

16.00 – Cinnamon Concept (Latvija), RFW zāle

18.00 – Filmas “Helmut Newton: The Bad and the Beautiful” (“Helmūts Ņūtons: Piedauzīgais skaistums”) demonstrēšana, Splendid Palace, Elizabetes iela 61

18.00 – ALEXANDER PAVLOV (Latvija), RFW zāle

20.00 – Noname Atelier (Latvija), RFW zāle

22.00 – Nolo (Latvija), RFW zāle

23.00 – RFW Afterparty

* RFW zāle — Hanzas perons, Hanzas iela 16A, Rīga, Latvija