Rīga piesaka ambīciju kļūt par reģiona līderi graudu pārkraušanā

“Galvenie konkurences priekšnoteikumi ir pietiekams dziļums lielo kuģu uzņemšanai, kā arī attīstīta dzelzceļa infrastruktūra, kas ļauj ātri pieņemt un apstrādāt gan graudu kravas no visiem Latvijas reģioniem, gan tranzītkravas. Nozīmīgu lomu spēlē arī ostas termināļu attīstītā infrastruktūra ar pietiekamām lauksaimniecības kravu pieņemšanas, uzglabāšanas un pārkraušanas jaudām,” norāda “KS Terminal”, viena no Rīgas ostas lielākajiem lauksaimniecības kravu pārkraušanas uzņēmumiem, valdes priekšsēdētājs Ēriks Cešeiko.

“Šī gada graudu sezona sākusies dinamiski. Pašreiz esam pārkrāvuši jau gandrīz 200 tūkstošus tonnu graudu, kas ir labākais rezultāts visā mūsu uzņēmuma graudu kraušanas vēsturē. Lielākā daļa ir Latvijas graudu audzētāju produkcija, ko saņemam ar autotransportu no Zemgales lauksaimniekiem, bet ir arī graudi no Latgales, kas tiek piegādāti pa dzelzceļu, kā arī labības kravas no Lietuvas. Mūsu lielākā priekšrocība graudu tirgū ir piestātņu, pie kurām varam apkalpot lielākos kuģus, kas ienāk Rīgas ostā, dziļums. Mūsu terminālis atrodas Daugavas kreisajā krastā un ir visvieglāk sasniedzams tieši graudu ražotājiem no Zemgales – Latvijas “maizes klēts””.