Latvijas tūrisma mītnēs viesu pavadīto nakšu skaits astoņos mēnešos sarucis par 42%

Visvairāk ārvalstu viesu augustā uzņemts no Lietuvas (60,3 tūkstoši), Igaunijas (40,7 tūkstoši) un Somijas (16,4 tūkstoši). Salīdzinot ar pagājušā gada augustu, divas reizes palielinājies viesu skaits no Igaunijas, kā arī būtiski audzis viesu skaits no Lietuvas (par 88,1%) un Somijas (par 40,6%).