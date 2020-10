Banālā un nekad nesasniedzamā brīvība. Brīvība no finanšu ierobežojuma, no kustības ierobežojuma, no saviem dēmoniem, no savas muļķības, no citu muļķības, no sava ķermeņa ierobežojumiem. Brīvība pirmajā vietā! Tad varētu būt gudrība. Gribas būt gudram, lai gan nesanāk, jo ierobežo prāta spējas. Gribētos būt labākam cilvēkam un atrast atbildi uz pašu svarīgāko jautājumu pasaulē: "What the f... is going on here?" Taču atbildi nav iespējams atrast, jo ierobežo personīgā muļķība. Un vēl gribētos būt nemirstīgam - tad gan pietiktu laika sasniegt visu, ko vēlos. Bet varbūt vienkārši jānopelna nauda, jānopērk māja. Un tad vasaras vakaros dārzā varēs saaicināt draugus un visiem uzcept ko garšīgu.