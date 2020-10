Viņa ir jauna, un viņa ir visur: Latvijas Leļļu teātra izrādēs, TV seriālos, tostarp aktuālajā "Nemīlētie", "Willa Teātra" izrādē "Stāsts par MĪ…", kas, ja pandēmijas diktētie ierobežojumi nesagraus plānus, atkal priecēs skatītājus klātienē. Jaunā aktrise Elīna Bojarkina Latvijas Leļļu teātra štata aktieru kolektīvā nonāca vien pirms gada, uzreiz pēc studiju beigšanas Kultūras akadēmijā, un ir pārliecināta, ka leļļu teātris – tas ir laikmetīgi.

Kādēļ tieši Leļļu teātris?

Sākumā mācījos Kultūras akadēmijas dramaturgos. Kļūt par aktrisi nebija mans mērķis, kaut gan pirms tam darbojos jauniešu teātra studijā Liepājā un saskare ar teātri jau bija. Viens no maniem dramaturģijas kursabiedriem grasījās stāties aktieros un teica: "Elīn, tev vajadzētu pamēģināt, tev ir laba balss." Un es nodomāju: "Kāpēc ne?" Kad mani pieņēma, bija liela dilemma – palikt dramaturgos vai iet uz aktieriem. Mans dramaturģijas pasniedzējs Lauris Gundars teica, ka par dramaturgu vari kļūt jebkurā vecumā, bet aktieri ne. Leļļu teātris – tas ir bonuss, jo studiju procesu, kurš ir tieši tāds pats kā dramatiskā teātra aktieriem, papildina leļļu pasaule. Studiju laikā pabijām festivālos gan Polijā, gan Čehijā, gan Krievijā, kas deva iespēju ceļot un redzēt, cik brīnišķīgi var apvienot dramatisko teātri ar lellēm. Dramatiskajā teātrī ir valodas barjera, savukārt leļļu teātrī var iztikt bez valodas un daudz ko rādīt ārpus valsts robežām. Leļļu teātris ir kā tāda laikmetīga pasaule, kura Latvijā ir diezgan neizpētīta, ir vēl dzelzs priekškars. Tomēr Latvijā tas sāk notikt - dramatiskajās izrādēs sāk izmantot lelles un objektus - gan Rīgas Krievu teātrī, gan Nacionālajā, gan Dailes teātrī.

Ar lellēm un objektiem var izdarīt to, ko nevar ar cilvēku. Paveras pavisam cita pasaule, citi simboli.

Ir iesakņojies stereotips, ka lelles teātrī – tas ir bērniem.

Lielākais akcents ir uz teātri bērniem. Bet tas nav slikti. Latvijas Leļļu teātra izrādēs pietrūkst komunikācijas ar bērniem. Bērnam ir svarīgi būt iesaistītam procesā, gribas būt līdzvērtīgam un piedalīties. Pieaugušo teātris ar objektiem – tas ir tas, uz ko ejam. Izrāde, ko radījām ar kursabiedriem – Nāves ēnā, ir solis tajā pasaulē, kur negribētos apstāties. Spēlēju arī Willa teātrī. Dramatiskais teātris un leļļu teātris - tās ir divas atsevišķas pasaules, kuras ir forši apvienot. Negribētos pazaudēt ne vienu, ne otru.

Bērnībā man bija bail no lellēm. Liekas diezgan smieklīgi, ka tagad to daru.

FOTO: Jānis Škapars/TVNET

Kā no Leļļu teātra nonāci seriālos? Tas bija mērķtiecīgi vai gadījums?

Gadījums. Mūsu kursam pie Elmāra Seņkova bija diplomdarba izrāde Medības, un mans tēls Irina iepatikās seriāla Lielie muļķi scenārija autorei Rasai Bugavičutei-Pēcei. Viņai šķita, ka mans tēls labi sakrīt ar viņas vīziju par Keitiju šajā seriālā. Seriāli ir brīnišķīga pieredze – esot kopā ar pieredzējušiem aktieriem, var no viņiem mācīties; tu iemācies strādāt ātri, intensīvi, iemācies apvienot, pats veidot savu darba grafiku.

Kā emocionāli ir iespējams atdot sevi uz visām pusēm?

Tas ir nogurdinoši. Neteikšu, ka esmu atpūtusies. Es studēju Latvijas Universitātē maģistrantūrā teātra zinātni. Man patīk arī teātra teorētiskā puse, no tā daudz ko var gūt. Pirmajā kursā vēl paguvu mācīties no Silvijas Radzobes. Varbūt kādreiz dzīvē vēlēšos nodarboties, piemēram, ar režiju, tad šīs zināšanas ļoti daudz ko dos. Bet šajā brīdī – skola, filmēšanās, izrādes – tas ir liels laika menedžments. Negribas neko atteikt. Ar kursabiedriem runājām par to, ka esam jauni un vēl nav iespējas izvēlēties, ko darīšu un ko ne. Gribas darīt visu, lai ir iespēja sevi pierādīt. Ir pagājis tikai gads, kopš esam beiguši Kultūras akadēmiju.

Tev ir izdevies ļoti ātri nokļūt uz skatuves un ekrāna.

Laikam nav laika par to aizdomāties. Tas ir mans darbs. Ikdienā par to nedomāju, vienkārši daru. Esmu laimīga, ka varu darīt to, kas man patīk. Mans lielākais murgs būtu sēdēt visu dienu birojā pie datora. Man vajag būt tajā skrējienā. Darbs man liek justies labi. Protams, kad martā, aprīlī bija pandēmijas laiks, par brīvajiem mēnešiem nesūdzējos. Tas bija brīnišķīgs laiks, ko pavadīt kopā ar savu draugu, aktieri Rihardu Zelezņevu. Brīvajos mirkļos braucam pie dabas pabūt no visa nost.

FOTO: Jānis Škapars/TVNET

Kā divi aktieri sadzīvojat? Vai tas, ka abi esat šajā vidē, palīdz vai traucē?

Liekas, ka palīdz. Mēs arī kopā mācījāmies, esam kursabiedri. Mīlniekus uz skatuves gan neesam spēlējuši, bet mums ir sanācis strādāt vairākos projektos kopā. Mājās viens otram palīdzam mācīties tekstus. Mēs viens otru ļoti atbalstām. Ir morālais atbalsts – kad atnāc no izrādes noguris mājās, tevi saprot. Liekas, ka man būtu grūti ar cilvēku, kurš ir tāls no teātra, jo mums ar Rihardu ir vienāds ritms, sakrīt brīvdienas. Ir vieglāk, ja tevi saprot.

Rihards nav greizsirdīgs par mīlas ainām?

Viņš seriālu Nemīlētie neskatās. Esmu stāstījusi par ainām. Domāju, ka mazs greizsirdības aizmetnītis ir, tas ir neizbēgami, visi esam cilvēki. Biju viņam līdzi, kad viņš filmējās AirBaltic reklāmā.

Viņam ar Elīnu Vasku bija skūpsta aina. Stāvēju divu metru attālumā, un tas moments, kad viņi viens pie otra pieskrien… Es novērsos, nevarēju paskatīties. Lai arī saprotu, ka tas nav pa īstam.

Es ticu, ka mazās greizsirdības palīdz noturēties kaislībai. Tā ir veselīgā greizsirdība, kas pašam ir jāizprot, jāmāk caur sevi izlaist. Tas ir darbs, tas nav pa īstam.

Tu spēlēji Willa Teātrī…

Loma izrādē Stāsts par MĪ… ir mans pirmais nopietnais dramatiskais darbs ar tik lielu lomu. Visu laiku esmu uz skatuves, jāiznes tēls caur sevi. Sāku to izjust kā otru savu teātri.

Ir tas laiks, kad arvien vairāk attīstās neatkarīgie teātri, stājas pretī lielajiem valsts teātriem.

FOTO: Jānis Škapars/TVNET

Kas valsts teātra sistēmā ir tāds, kam gribas stāties pretī?

Gribas radīt savu mākslu. Ir tik daudz jaunu režisoru ar ambīcijām, un aktieri, kas vēlas darīt to, ko grib. Pieļauju, ka valsts teātris uzliek normas – kas jādara, kas jārāda, ko pieprasa skatītājs. Mazajiem teātriem ir lielāka brīvība, iespējas eksperimentēt, izveidojas savs skatītāju loks, kas zina, uz ko nāk. Ir labi, ka eksistē gan valsts teātri, gan neatkarīgie - dzīvs teātra organisms. Arī mazajiem teātriem ir jādomā, kā var sevi pārdot, kā tikt pie skatītāja. Tas tā vienkārši ir. Vari taisīt to, ko esi iztēlojies – bet varbūt tas skatītāju neaizķers? Teātris nevar eksistēt bez skatītāja. Ir svarīgi runāt par aktuālām tēmām. Šis laikmets ir pilns ar problēmām, par ko runāt.

Tieši tad, kad esi sākusi profesionālas aktrises karjeru, teātris piedzīvo lielas izmaiņas. Jāmeklē virtuālas platformas, citas formas, kurās būt.

Jā, tas liek aktieriem, režisoriem, teātriem ļoti intensīvi domāt un meklēt veidus, kā pielāgoties. Man šajā laikā paveicās ar seriālu, jo to skatītāji var skatīties mājās. Teātros ir samazināts skatītāju vietu skaits, biļetes pērk mazāk, jo cilvēki baidās. Mūsu kurss vienmēr ir bijis apdalīts. Mūs sauca par leļļiniekiem. Tagad vēl kovids… Ir tāda sajūta, ka mums liek pārbaudījumus, kurus jāmācās pārvarēt. Mēs visi esam cīnītāji – ejam un nepadodamies. Laikam ejot, parādījušies dažādi teātra stili, ekspresionisms, dadaisms, tad šis arī ir liels pārmaiņu laiks - bez tehnoloģijām vairs mūsdienās dzīvot nevaram. Lai gan līdz šim esam pieraduši, ka teātris ir dzīvā māksla, kur ir mistiska enerģija starp aktieri un skatītāju.

Kaut kā jau teātrim ir jāizdzīvo. Un teātris ekrānā - tas noteikti būs paliekoši. Bet spēks ir klātesamībā.

Jā, tajā ir enerģija. Daudzos rakstos, ko esmu lasījusi, mācoties teātra zinātni, ir neizskaidrojamā enerģija, ko nevari aprakstīt. Tā ir. Tu to jūti. Skatītājs skatās kādu dejas izrādi, ja arī nesaprot stāstu - jūt spēku, enerģiju, emocijas. Tā ir tā maģija, kādēļ teātris joprojām no Grieķijas laikiem ir šeit un nekur netaisās pazust. Kad parādījās kino, teātris baidījās par to, ka viss… - parādās jauns medijs. Tomēr tas īsto klātbūtnes sajūtu nespēja aizvietot.

Tu esi tik jauna. Bet Willa Teātra izrādē Stāsts par MĪ… tev bija jāiejūtas lomā, kur, šķiet, vajadzīga liela dzīves pieredze, lai to varētu iznest.

Ar Vari Piņķi un Edgaru Samīti mēs ļoti daudz runājām. Tas jau ir tas aktiera darbs – mēģināt iztēloties, kā tas ir. Sajust sevī. Kā es justos? Iedvesmojos no intervijām ar Ilonu Balodi. Sapratu, ka tas ļoti labi atbilst manas izrādes situācijai par bezlimita mīlestību, kas ir nevis kaislīgā, bet platoniskā mīlestība, kas ir pārāka par visu. Tai ne vienmēr jābūt fiziskai, kad viss iekšā liesmo. Esi tā cilvēka dēļ gatavs būt un darīt. Šī ideja un sajūta man palīdzēja iejusties šīs sievietes tēlā. Arī Edgars Samītis ļoti palīdzēja. Viņš spēlēja vecu vīru un to darīja tik labi, ka ar savu aktiera darbu palīdzēja iejusties lomā arī man. Esmu par šo lomu pateicīga. Mani tā ļoti ietekmēja. Pēc izrādēm nebiju priecīga un starojoša, es par šo tēmu turpināju domāt, tas kaut kur nosēžas, un tad ar to cenšos sadzīvot. Pilnīgi atdalīt sevi no lomas vēl nemāku.

FOTO: Jānis Škapars/TVNET

Teātris caur lomām liek ātrāk pieaugt?

Domāju, ka noteikti. Nevar pieredzi ņemt un izmest no sevis ārā. Man liekas, ka es caur lomām daudz ko saprotu vairāk. Tas mani bagātina kā cilvēku.

Vai tu pati tici šādai mīlestībai - jauna meitene var to piedzīvot pret vecāku vīru?