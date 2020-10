No kibernoziedznieku naudas atmazgātāju grupējuma lielākā daļa bijuši Latvijas pilsoņi

Organizētā noziedzīgā grupa darbojās interneta ēnu sektorā "DarkNet" un sevi esot pozicionējusi kā "labāko naudas atmazgāšanas banku". Šī grupa, saņemot noziedzīgi iegūtas naudas līdzekļus no noziedzniekiem vai cietušajiem, nodrošināja pakalpojumu - īstenoja sarežģītu shēmu un nodrošināja, ka saņemtā zagtā nauda, kas iegūta no kibernoziegumu upuriem, tiek izsniegta noziedzniekiem skaidrā naudā vai kriptovalūtā, par to pretī saņemot 30%-50% no zagtās naudas summas.