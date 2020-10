Autovadītāju sezonālā problēma - automašīnā iemājojuši grauzēji

Pēc apdrošināšanas sabiedrības Gjensidige Latvija sniegtajiem datiem šāds grauzēju nodarītais kaitējums transportlīdzekļiem svārstās no dažiem desmitiem līdz pat tūkstotim un vairāk eiro.

Grauzējus vilina automašīnās esošais bioplastmasas vadu pārklājums. Šis materiāls tiek ražots no kukurūzas cietes un baktērijām vai augu taukiem un eļļām. Bioplastmasa jau desmit gadus ir alternatīva automašīnas detaļu izolācijas materiāliem, tādēļ ražotājiem ir izdevīgi to izmantot.

“Automašīnā peles un žurkas nonāk caur ventilācijas atveri. No turienes tās izgrauž sev ceļu, izvēloties tieši plānākos vadus. Parasti kodienu pēdas ir atrodamas dzesēšanas sistēmas caurulēs, uz palaišanas vadiem, vakuuma gumijas caurulītēm, stūres pastiprinātāja un siltumizolācijas sistēmas,” stāsta apdrošināšanas sabiedrības pārstāvis Andris Balodis. Pēc viņa teiktā, šāds kaitējums parasti nav liels, taču auto īpašniekus, no rīta apsēžoties pie auto stūres, var sagaidīt nepatīkams pārsteigums.

Īpaši laikā, kad nestabilās situācijas dēļ cilvēki savas veselības un drošības labad pavada vairāk laika mājās un automašīnu izmanto manāmi retāk, risks, ka ilgstoši neizmantotās automašīnās iemājo grauzēji, pieaug. Lai izvairītos no grauzēju viesošanās automašīnā, apdrošinātāji iesaka izvairīties no transportlīdzekļa atstāšanas uz ilgāku laiku mežmalās un citās vietās, kurās ir bagāta augu valsts. Tāpat grauzēju saimes dzīvojas arī pie sadzīves atkritumu konteineriem, taču tās var iemājot arī piemājas caurulēs, šķūņos un pagrabos, tādēļ nav ieteicams novietot automašīnu arī to tuvumā.