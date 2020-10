Karlīna un Artūrs Jenots piedāvā "RigaLive" nometnē sacerētu dziesmu

Dziesmas vēstījums tieši izteikts tās vārdos: “Tu vari man sist, es varu krist, bet es nesaplīstu.” Tā ir par attiecībām un paralēlēm attiecībās. Par to, cik tās reizēm var būt sāpīgas, sarežģītas, par to, cik daudz mēs tajās pieļaujam. Mēs varam izturēt ļoti daudz, un pat “dienās, kad līst”, viss ir atkarīgs no mums ar domu – vai mēs spēsim saredzēt labo un izturēt? Lai gan dziesmā ir saklausāmas dažādas nozīmes un interpretācijas, autori cer, ka katrs klausītājs spēs paņemt sev būtiskāko un izprast to tā, kā konkrētajā brīdī jūtas.