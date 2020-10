Šie ir tikai daži no Datorzinību centra dokumentu vadības sistēmas ieguvumiem:

Sistēma kalpos par drošu un vienotu vidi, kur glabāt visus uzņēmuma dokumentus. Tajā būs iespējams kontrolēt darbinieku piekļuvi dokumentiem, tādējādi nodrošinot to konfidencialitāti un drošību. Rezultātā darbinieks varēs strādāt no mājām, jūtoties kā birojā, un padarīt savus darbus.

Mēs visi zinām, ka, strādājot ar dokumentiem, tiem izveidojas vairākas versijas, kurām ir grūti izsekot līdzi e-pastu sarakstēs, kad katrs no darbiniekiem spiež e-pasta vēstulē pogu “Atbildēt visiem” un pieliek dokumentam savus iniciāļus vai ko līdzīgu versijas numuram. Dokumentu vadības sistēma sniedz iespēju ne tikai redzēt dokumenta izmaiņu vēsturi, bet arī rediģēt to tiešsaistē vienlaikus ar citiem kolēģiem, padarot dokumentu sagatavošanu ātrāku un ērtāku .

Strādājot no mājām uzņēmuma darbinieki sazinājās pa tālruni, ar e-pasta starpniecību, bet daļu darbu vienalga varēja veikt tikai birojā. Kā šādā brīdī izsekot, pie kā dokuments atrodas, cik tālu pavirzījies darbs ar to, vai termiņi jau sen nav nokavēti? Dokumentu vadības sistēmā visi uzdevumi ir pārskatāmi un var ērti sekot gan padarīto darbu apjomam, gan termiņu kavējumiem, gan ieraudzīt, kurš darbinieks, iespējams, ir pārslogots, bet kuram var izticēt vēl papildus uzdevumus.

Šī ir tikai neliela daļa no iespējām, ko piedāvā Datorzinību centra dokumentu vadības sistēma. Ar gudri izvēlētiem digitālajiem palīgiem darbs mājās var būt tikpat produktīvs un efektīvs kā darbs birojā. COVID-19 ir mainījis uzņēmumu ikdienas darbu un tiem bija jāpieņem lēmums strādāt gudrāk, tas ir, kur attālināts darbs, digitālie dokumenti un to saskaņošana varētu būt uzņēmuma ikdiena. Datorzinību centra klienti to novērtēja, jo dokumentu vadības sistēma ļāva viņiem strādāt arī Covid-19 laikā, piemēram, no sava lauku īpašuma Latvijā vadīt biznesu Spānijā, kura bija viena no vīrusa visvairāk skartajām valstīm un uz kuru aizbraukt nebija iespējams. Rezultātā darbs ar dokumentu vadības sistēmu uzņēmumiem palīdz gan ietaupīt laiku un naudu, gan padarīt darba ikdienu ērtāku.