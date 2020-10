"Rīgas satiksme": Sabiedriskajā transportā 95% pasažieru lieto mutes un deguna aizsegus

Kā informēja uzņēmuma Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Baiba Bartaševiča-Feldmane, laika posmā no 7.oktobra līdz 15.oktobrim "Rīgas satiksmes" kontrolieri veikuši 5278 sabiedriskā transporta līdzekļu pārbaudes, no tām daļa kopā ar Rīgas pašvaldības policiju.

Kā liecina "Rīgas satiksmes" kontrolieru veiktās piezīmes, laika periodā no 7.oktobra līdz 15.oktobrim mutes un deguna aizsegus sabiedriskajā transportā lieto vidēji 90% pasažieru:

"Rīgas satiksme" atgādina, ka saskaņā ar valdības lēmumu no 7.oktobra tramvajos, trolejbusos un autobusos jālieto mutes un deguna aizsegs, tādejādi pēc iespējas mazinot "Covid-19" izplatības riskus. Gadījumā, ja pasažieriem mutes un deguna aizsegs nebūs, kontrolieri to palūgs uzlikt. Tāpat par mutes un deguna aizsegu nelietošanu pasažieri var palūgt izkāpt no sabiedriskā transporta.