Ar ko bīstams D vitamīna deficīts?

Ja mēs skatāmies, piemēram, medicīnisko publikāciju datu bāzēs, kur ārsti parasti lasa visus jaunākos rakstus, tad, neskatoties uz to, ka D vitamīna popularitātei šķietami jau būtu jāiet mazumā, ik gadu visā pasaulē tiek publicēti trīs līdz četri tūkstoši rakstu par šo tēmu. Tas nozīmē, ka D vitamīns joprojām ir kā tāds karsts kartupelis.

Pirmais nozīmīgais atklājums bija tāds, ka D vitamīns ir nepieciešams kalcija vielmaiņai – lai kalcijs uzsūktos kuņģī un tievajās zarnās. Ārstējot rahītu bērniem, noskaidrojās, ka ļoti labi palīdz zivju eļļa. Pēc tam, kad jau sākās šūnu pētniecība, kad sapratām, kas ir receptori, kas ir tās D vitamīna piesaistīšanās vietas, šīs piesaistīšanās vietas tika atklātas faktiski visos cilvēka audos. No tā brīža zinātnieki sāka domāt un pētīt: ja jau šīs piesaistīšanās vietas D vitamīnam ir, piemēram, sirds muskulī un visās imunitātes šūnās, tad rodas jautājums, vai D vitamīnam ir nozīme šo orgānu sistēmu darbībā?

Šobrīd ir izpētīts, ka visu imūnās sistēmas šūnu darbībai ir nepieciešams D vitamīns. Tas, protams, nav vienīgais faktors, kādēļ imūnsistēma strādā, bet droši var apgalvot, ka D vitamīns ir viens no galvenajiem palīgiem.

Mēs pamatojamies uz iepriekšējiem pētījumiem ar gripu un citām akūtām respiratorām vīrusu infekcijām, tomēr ir vērts pieminēt, ka pasaules zinātnieki rekomendē šajā situācijā D vitamīna kontrolei pievērst īpašu uzmanību un turēt to 45-60 ng/ml robežās. Tas nozīmē, ka imūnsistēma tad pareizi reaģēs uz vīrusa infekciju. Jo kāpēc cilvēki ar kovidu nonāk slimnīcā? Tādēļ, ka imūnsistēma darbojas pārāk aktīvi, grib ātrāk tikt vaļā no vīrusa un sāk izdalīt pārāk daudz vielu, kas iznīcina vīrusu. Rezultātā šīs vielas sāk iznīcināt pašas savu organismu – pretiekaisuma vielu “vētra” vairs nav palīgs cīņai ar infekciju, un līdz ar to attīstās dažādas komplikācijas. Es šobrīd ieteiktu D vitamīnu kontrolēt visiem – ne tikai senioriem un citām riska grupām.