Kravas auto vadītājs nepamana rotācijas apli un aizbrauc taisni

FOTO: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

Tālbraucējs no Polcijas rotācijas aplī netālu no Rīgas HES ceturtdienas rītā izraisīja iespaidīgu avāriju. Vietā, kur viņam bija jādod ceļš, viņš aizbrauca taisni un no ceļa noslaucīja aplī braucošu Audi automobili.