Sapņot nav aizliegts jeb automobilis īpaši turīgiem ekscentriķiem

Rolls-Royce klāsta flagmanis ar aptuveni 5,8 metrus garo un divarpus tonnas smago virsbūvi ir minētais Phantom. Pastāvot līdzās šim auto un ar to izbraucot, liekas, ka diži tālāk nav, kur iet, jo tas tomēr ir ļoti gruntīgs vieglais auto ar jumta līniju līdz plecam. Tradīcijām bagātā britu kompānija gan atskārta, ka visas opcijas nav izsmeltas un radīja apvidnieku Cullinan. Ar to gan Rolls-Royce zīmola iespējas varētu būt izsmeltas (protams, varam kļūdīties), jo diez vai kompānija pārkāps saviem standartiem un biznesa vārdā sāks būvēt pikapus un smagās mašīnas. Uzņēmumiem, kam nav vairāk nekā gadsimtu dziļas saknes autobūvē, iespējas izvērsties ir plašākas. Viens no šādiem autobūves entuziastu veidojumiem ir Aznom Automotive.