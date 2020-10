Ārā kļūst vēsāks, laiks mainīt braukšanas stilu

Šai senajai patiesībai, kas gadu no gada atkal un atkal pārsteidz daudzus autobraucējus, kuri attopas grāvī līdzena ceļa malā, uzmanību vērš Valsts policija. Tās Facebook lapā rakstīts, ka jau tuvākajās naktīs vairākās vietās Latvijas teritorijā temperatūra var nokristies zem nulles.

Mainīgā temperatūrā īpaši bīstamas vietas var veidoties uz tiltiem vai ceļu pārvadiem un ceļa līkumos. Šādās vietās ir svarīgi īpaši ievērot drošu braukšanas ātrumu, kā arī autovadītājiem jāizvairās no strauju manevru veikšanas, kas var izraisīt slīdēšanu.

Ja no rīta autovadītājiem ir jāuzmanās no apledojuma, tad pa dienu, pēc rudenīga lietus, uz ceļiem var veidoties peļķes, kā rezultātā ceļa rises piepildās ar ūdeni. Šādos laikapstākļos autovadītājiem jābūt ļoti piesardzīgiem, lai nezaudētu kontroli pār transportlīdzekli, jo, iebraucot ar ūdeni piepildītās ceļa risēs, transportlīdzekļa riepas var zaudēt saķeri ar ceļa segumu un var notikt tā dēvētā akvaplanēšana. Risks palielinās brīdī, kad transportlīdzekļa vadītājs veic straujus manevrus, tādēļ, autovadītājiem jāizvairās no pēkšņiem manevriem – straujas bremzēšanas vai straujas ātruma uzņemšanas.