Tesla Model 3 īpašnieks nejauši iegādājas papildaprīkojumu $4000 vērtībā

Kāds atgadījums aizjūrā, tas ir - Savienotajās Valstīs - gan rāda, ka iegāde ir pārāk vienkārša. Nopērkot auto, visas tam perspektīvā vajadzīgās iekārtas jau ir uzstādītas, taču to funkcijas snauž. Kad mašīnas saimnieks vēlas celt sava spēkrata funkcionalitāti, viņš var atvērt aplikāciju un sev vajadzīgo funkciju piepirkt klāt un atbloķēt.

Starpgadījums noticis braukšanas laikā, kad Dr. Ali Vaziri izvilcis no kabatas un nolicis to uz induktīvās bezvadu lādēšanas paneļa. Jau mirkli vēlāk telefona ekrānā "uzpeldējis" bankas paziņojums, ka no Tesla lietotāja kontam piesaistītās kredītkartes noņemta minētā naudas summa par paplašināto autopilota sistēmu ar parkošanās atbalsta funkciju un šosejas asistentu.