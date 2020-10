Covid-19 pirmo reizi konstatēta Brocēnu novadā

No piektdien reģistrētajiem 188 gadījumiem visvairāk saslimušo ir vecuma grupā no 20 līdz 29 gadiem, kur inficēto skaits ir 35. Pa 29 saslimušajiem ir reģistrēti vecuma grupās no desmit līdz 19 gadiem un no 30 līdz 39 gadiem. Savukārt pa 21 gadījumam ir reģistrēti vecuma grupās no 40 līdz 49 gadiem, no 50 līdz 59 gadiem un no 60 līdz 69 gadiem. 19 gadījumi reģistrēti bērniem vecumā līdz deviņiem gadiem un 13 saslimušo ir vecumā virs 70 gadiem.