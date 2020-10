Aptauja: Vairākums iedzīvotāju depozīta sistēmā otrreizējai pārstrādei vēlas nodot arī baterijas

Depozīta sistēmas operatora pretendenta "Nulles depozīta" vadītājs Arnis Salnājs pauda, ka sabiedrībā valda pārliecinošs viedoklis par depozīta sistēmas akūto vajadzību visā valstī. Prioritāte ir iepakojumu, ieskaitot baterijas un saplacinātas pudeles, pieņemšanas nepieciešamība otrreizējā pārstrādē, lai perspektīvā tiktu mazināts piesārņojums. Viņaprāt, moderna sistēma būtiski atvieglotu cilvēka ikdienu, atbrīvojoties no atkritumiem dabai draudzīgā veidā.

80% respondentu vecumā no 30 līdz 39 un 50 līdz 59 gadiem līdztekus PET un stikla pudelēm depozīta sistēmā otrreizējai pārstrādei vēlas nodot baterijas. Metāla skārdeņu nodošana otrreizējai pārstrādei dominē vecumā no 18 līdz 29 gadiem, saņemot 76% cilvēku atbalstu. Bet šampūnu un sadzīves ķīmijas pudeļu pieņemšana depozīta sistēmā aktuālākā ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem, ko atbalsta vismaz 77% respondentu.